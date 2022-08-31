失衡凶間｜鄭丹瑞《暗角》演心理醫生「戲」場勁 顏卓靈偷師學嘢 (17:19)

鄭丹瑞（旦哥）有份演出驚慄片《失衡凶間─暗角》，在戲中他飾演歌手悠雅（顏卓靈飾）心理醫生，旦哥的演出獲導演和顏卓靈激讚。

許業生導演表示當初擔心劇本初稿，對旦哥的心理醫生角色著墨較少，監製鄧漢強卻讓導演放心，因為角色由旦哥飾演，大家可以在片場商量。

許導演說：「記得有場戲，我到達片場仍在想要怎樣拍，後來找旦哥研究，旦哥立刻就想到提議，我們跟他的建議拍出來的效果很好。他讓我體會到拍戲不一定由導演告訴演員怎樣演，而是可以由大家傾出來怎去演，這是很愉快的合作經歷。」導演笑言鄭丹瑞不只是「健康旦」，而且是「開心旦」，有他在片場大家很愉快，也給導演不少意見。

戲中唯一和旦哥有對手戲的顏卓靈，也感激透過《暗角》認識到旦哥，並且可以在旁偷師，看到他如何將角色創作得立體。她說：「一直欣賞和羨慕具備創作劇本能力的演員，而旦哥更是佼佼者。他靠多年功力將劇本寫得平面的心理醫生昇華，令劇情更推進更豐富。」

旦哥扮演的心理醫生壓場感十足，不單豐富了顏卓靈扮演的悠雅分不清是情緒病，還是鬼魅纏身的心理失衡，演出也令人留下深刻印象。

（即時娛樂）