好聲好戲2｜蘇韻姿連贏兩回合拋離對手 戴耀明袁偉豪犯甩嘴失誤 (17:42)

汪明荃以主席評判身分，向已故及在職配音員致以最真摯敬意。（大會提供）

蘇韻姿在《好聲好戲》第二季表現理想，兩回合拋離對手；反觀袁偉豪和戴耀明則犯了選角及甩嘴失誤。（大會提供）

無綫節目《好聲好戲》第二季，由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，首周出賽藝人包括蘇韻姿（Andrea）、戴耀明（明仔）、姜麗文（Lesley）及袁偉豪；主席評判包括汪明荃、金牌監製潘嘉德及資深配音員林國雄，其他評判團成員配音員張頌欣、李凱傑、曹啟謙、陸惠玲、龍天生、黃鳳英，還有宋宛穎及楊潮凱。

比賽開始前，4位參賽者先以「我配你估」熱身，曾跟過龍天生學配音的明仔，憑聲演《賭城群英會》陳百祥送別亡妻一幕先聲奪人，獲林國雄大讚「情緒非常之好」；分別聲演《星空下的仁醫》糖尿病男孩及《射鵰英雄傳》俏黃蓉的Andrea及Lesley，配音時七情上面，同樣獲得不俗評價。

談到參賽優勢，Andrea表示最強武器是「勤力」，Lesley則大曬英語、廣東話、普通話、日語及菲律賓話，其中菲律賓話更說得相當鬼馬，成功贏了頭威。

進入正式配音競技回合，明仔及Lesley未能承接出場時優勢，反而Andrea先後在第一及第二回合跑出，首個回合更獲得11盞綠燈滿分。Andrea聲演《宮心計》的狠毒失控姚金鈴，充滿感情之餘，每個表情均與楊茜堯「神同步」，獲潘嘉德大讚「近乎完美」：「情緒控制得好好，又要聲又要準。」阿姐亦讚：「聽講佢中文水平得幼稚園程度，但我覺得佢捉口型好啱。」就連出名要求高的黃鳳英亦大讚：「一個字，好！入晒戲，進步咗好多，你啲關目完全食得到楊茜堯。」在第二回合與Lesley一起接受「冧豬哨牙妹」聲演挑戰的Andrea，面對對手Lesley配到扭身兼扭勢，依然壓倒對手，並獲得高度評價，阿姐：「佢聽出嚟好似哨牙。」

姜麗文在兩個回合成績暫只排第三，但頭兩集表現算不錯；尤其聲演《銀樓金粉》和爸爸秦沛隔空鬧交一幕，配合角色激動地駁完一輪嘴兼高聲尖叫後，Lesley即激動得雙眼通紅謂：「人生未試過咁緊張，叫我喺一百萬人面前唱歌都冇咁緊張，我唔知點解對手震晒。」

明仔雖然出場時一鳴驚人，可惜正式比賽時連環失利，並與袁偉豪一樣犯了「選角」及「甩嘴」兩大錯誤。另在第一回合聲演《大時代》丁蟹角色的袁偉豪，雖然配音初段表現不俗，可惜中後段卻「大甩嘴」，因而獲得3綠燈﹑8紅燈最低分數，幸好最終靠第二回合的「食飯傾偈」配音挑戰扳回一城，暫居第二。

今輯第一集開首由汪明荃以主席評判身分，向已故及在職配音員致以最真摯敬意。除了感激前輩多年來的付出，亦著力讓新生代配音員有更多機會展示實力。

（即時娛樂）