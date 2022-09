《2022香港小姐競選》準決賽與決賽二合為一 (18:46)

next

《2022香港小姐競選》因有5位候選佳麗感染2019冠狀病毒,大會決定取消原定周日(9月4日)舉行之準決賽,有指大熱門邢慧敏「中招」,還有何詩琪、陳銘鳳、何思懿與楊溢。

有見及此,無綫今天(31日)宣布港姐競選將準決賽與決賽二合為一,19位候選佳麗將直接參與9月25日(周日)晚上紅館舉行之《2022香港小姐競選》決賽。

而原定9月4日港姐準决賽時段作出節目調動,最新安排如下:

晚上8時30分

THE SHOW MUST GO ON之《開心無敵獎門人》

今集將由錢嘉樂、阮兆祥、吳嘉儀、程浩駿及「一集獎老」蘭茜領軍,帶領嘉賓:梁靖琪、文頌嫻、湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇、方力申、吳家樂、黃建東、鄭俊弘及何遠東玩遊戲。

晚上9時35分

THE SHOW MUST GO ON之《2022香港小姐競選:美麗序章》

較早前19位候選佳麗錄影之美麗序章,輯錄了她們參與一連7日於愉景灣接受星級導師趙增熹、麥秋成、Sunny Wong等的精華改進課程,分為音樂劇及舞蹈兩組,在音樂、歌唱及跳舞各方面都得到星級特訓,提升19位候選佳麗演出力和感染力。

