《2022香港小姐競選》準決賽與決賽二合為一 (18:46)

由於有5位候選佳麗染疫，無綫將今屆港姐競選準決賽和決賽二合為一。（資料圖片）

《2022香港小姐競選》因有5位候選佳麗感染2019冠狀病毒，大會決定取消原定周日（9月4日）舉行之準決賽，有指大熱門邢慧敏「中招」，還有何詩琪、陳銘鳳、何思懿與楊溢。

有見及此，無綫今天（31日）宣布港姐競選將準決賽與決賽二合為一，19位候選佳麗將直接參與9月25日（周日）晚上紅館舉行之《2022香港小姐競選》決賽。

而原定9月4日港姐準决賽時段作出節目調動，最新安排如下：

晚上8時30分

THE SHOW MUST GO ON之《開心無敵獎門人》

今集將由錢嘉樂、阮兆祥、吳嘉儀、程浩駿及「一集獎老」蘭茜領軍，帶領嘉賓：梁靖琪、文頌嫻、湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇、方力申、吳家樂、黃建東、鄭俊弘及何遠東玩遊戲。

晚上9時35分

THE SHOW MUST GO ON之《2022香港小姐競選：美麗序章》

較早前19位候選佳麗錄影之美麗序章，輯錄了她們參與一連7日於愉景灣接受星級導師趙增熹、麥秋成、Sunny Wong等的精華改進課程，分為音樂劇及舞蹈兩組，在音樂、歌唱及跳舞各方面都得到星級特訓，提升19位候選佳麗演出力和感染力。

（即時娛樂）