谷德昭難忘與梁朝偉合作最幸福 未見到有演員能似周星馳 (19:56)

谷德昭入行30年，接受過很多前輩的教誨，自覺有責任將這些教誨傳承給一班年輕人。他感激帶他入行的高志森、讓他首次當導演的杜琪峯、對後輩極之有心的黃霑等。擔任電影《家有囍事》的編劇是谷德昭電影生涯中的重要經歷，除了令他知道自己的價值，在拍攝過程中與一班巨星交過手，之後拍什麼也不怕。「我主要跟周星馳和張曼玉這條綫，張國榮（哥哥）和毛舜筠知我們玩得好開心、好離譜，就常問我搞乜，後來他們發覺最直接是請我食嘢，我就會自己走埋去傾，幫手度埋他們條綫。」

提起張國榮，谷德昭難忘拍攝電影《戀戰沖繩》的日子中關於歌曲《我》的故事。「有一日我看到一段文字，寫著『I am what I am ，l am a special kind of creation』。我和哥哥講覺得這段文字描述得很似他，他也覺得好有趣。之後他將這段文字說了給林夕聽，就寫了一首歌《我》。我每次聽到這首歌，就會讓我想起這首歌的由來，覺得很光榮。」

谷德昭曾有段時間與周星馳合作無間，他表示兩人的快樂是觀眾看不見。「每次度橋，我們平均度20條，我們總會將當中不會用的19條演一次。當年拍電影《大內密探零零發》，劉嘉玲知道我們正在對戲，就算未化完妝也忍不住出來看我們在搞什麼。我看見很多大家看不到的周星馳演出，很享受和他合作，我未見到將來會有一個像他的演員。」

於電影《玻璃樽》首次跟梁朝偉合作，谷德昭認為跟梁朝偉合作是導演最幸福的事。「他準時又記好劇本對白，連身邊的人都可以照顧到。當年任賢齊比較新，他做到自己的戲之餘，還能令到任賢齊符合到我的要求，很犀利﹗其實梁朝偉為人搞笑，不是特別Cool和有型，但勝在夠慢。」後來再與梁朝偉合作電影《行運超人》時，谷德昭遇上鄭中基。「叫鄭中基扮女人，對他來說沒難度。他在外國長大，根本是黑人女人的節奏。我們很有默契，我一說，他就知做什麼。」

至於透過ViuTV節目《爆谷一周》認識的新人當中，谷德昭最有印象是ERROR成員郭嘉駿（193）及MIRROR成員呂爵安（Edan）。「我搞開喜劇，特別欣賞放得開一點的人，已見到有幾位可以做喜劇。原來193是很有趣的人；之前已知Edan很放沒偶包，原來是真的，都幾好玩。」

欲知專訪詳情，請留意明天（9月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）