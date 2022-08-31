池昌旭夢想騎電單車環遊世界 秀英恨轉型動作女星 (21:37)

由池昌旭、崔秀英和成東鎰主演的Viu Original原創韓劇《說出你的願望》自播出後，催淚療癒劇情引人追看；池昌旭和秀英接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，除了分享拍攝點滴，秀英還表示希望將來挑戰演出動作片。

池昌旭近年作品種類，由動作到浪漫喜劇都有，今次在劇中飾演「尹僑萊」感情豐富，他坦言從未展現過這一面，他說：「做了很多精神上準備，讓自己理解尹僑萊感受，加上為了更好地傳達，和導演有很多商議。」劇中資深演員成東鎰對他有很大幫助：「前輩十分照顧我，有時互相開玩笑，在拍攝過程中，關係像拍檔又像朋友。」

池昌旭不經不覺出道將近17年，他對演戲想法跟以往有很大的變化：「年輕時演技領域競爭非常激烈，因此我不能懶散。相反現在自己感覺更安心，可以從多角度思考角色，和導演、拍檔討論拍攝。」談到往後計劃，池昌旭盼嘗試騎電單車環遊世界。

最近慶祝少女時代出道15周年的秀英，近年轉戰戲劇圈有不錯表現。在《說》中，秀英飾演護士，她拍攝前下了不少苦功，觀摩不少紀錄片，她說：「臨終關懷病房相關紀錄片比想像中多，跟普通醫學紀錄片不同，場景不是為了救活而去的醫院，而是為了度過人生最後階段的醫院。」

秀英表示「徐妍珠」一角難度甚高，苦惱應以怎樣的情緒面對，她說：「因爲是關於死亡故事，這題材可能很沉重，但劇集本身是溫暖、講述希望，結果和前輩們開心拍攝。」講到最深刻的場面，秀英認為是音樂劇的一幕，她說：「因爲那一場是滿足願望、實現夢想的場口，有很多演員一同出演，印象難忘。」今次劇中有不少動作戲，秀英笑言為此操弗不少，如今正好保持狀態，讓日後可挑戰更多的動作演出。

（即時娛樂）