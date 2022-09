MIRROR 7月28日的第4場紅館演唱會發生嚴重墜屏意外,舞蹈員李啟言(阿Mo)受重傷,目前仍在伊利沙伯醫院留醫。事發至今超過一個月,仍然停工休息的阿Mo女友蘇芷晴(So Ching)不時透過社交網宣泄情緒,她今天在Instagram限時動態留言「It's okay to not be okay. But it's not okay to give up(可以不太好的,但不可以放棄)」鼓勵阿Mo。

(即時娛樂)