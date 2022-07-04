港姐周日準決賽取消 曾志偉嘆600萬舞台報銷 (14:54)

早前染疫的曾志偉一康復出關，即返無綫拍攝港姐特輯。（無綫網上視頻截圖）

無綫總經理曾志偉透露今年港姐準決賽的舞台製作費高達500、600萬，現在準決賽取消，舞台亦要報銷。（無綫網上視頻截圖 / 明報製圖）

無綫近日接連有藝人確診新冠病毒，繼無綫總經理曾志偉染疫後，《2022香港小姐競選》中的6位佳麗亦中招，令原定周日（4日）的港姐準決賽取消，19位佳麗將在25日舉行的決賽上一戰定輸贏。

曾志偉昨天病癒復工，與麥美恩、邵初、梁凱晴及關楓馨4位歷屆港姐拍攝港姐特輯。他接受《東張西望》訪問時表示港姐準決賽已徹底取消，因此將原先會在準決賽上播的片段剪成一小時特輯，於周日晚播出。

曾志偉坦言本想做一個另類準決賽，除了由4個沒港姐司儀經驗的前港姐做司儀外，舞台亦非常特別。他指舞台後方的屏幕會升高降低，舞台兩側亦是很高很大的屏幕；台中央會有一個很大的水池，再加上落雨效果，配合演出大型歌舞劇《Singing In The Rain》。曾志偉說︰「佳麗們都排練好了，結果現在做不了。」

他慨嘆現在舞台上的一切都要報銷︰「沒有了，報銷了﹗今年花了很多錢，花費超過500、600萬的機械工程只能夠報銷，因為全部是為這個佈景特別製作的。沒辦法，人生就是這樣，有很多意外，意外就是意料之外。」

曾志偉表示一定要做好9月25日的港姐決賽，希望等幾位確診佳麗變回陰性後，就會將所有佳麗集中起來，然後點對點公司及酒店兩邊走，以確保決賽可順利舉行。

（即時娛樂）