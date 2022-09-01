第79屆威尼斯影展開鑼 《星戰》阿當戴華新片揭幕 (15:20)

第79屆威尼斯影展香港時間今日凌晨揭開序幕，今年的評審團主席是金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore），開幕及角逐最高榮譽金獅獎的電影則是《婚姻故事》諾亞鮑伯（Noah Baumbach）執導的新片《White Noise》，這除了是威尼斯影展首次由影視串流平台Netflix發行的作品揭開序幕外，亦是諾亞鮑伯繼《婚》片及《邁耶維茨家的故事》後，第3部電影在Netflix上架。

《White Noise》由《星戰》阿當戴華（Adam Driver）擔正，以及《小婦人》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）、亦即諾亞鮑伯的伴侶主演，改編自美國作家Don DeLillo的同名小說。原著主角是大學教授，並五度結婚，與現任太太及4名孩子在大學附近居住，故事透過他們的日常生活，探討現代人對死亡的恐懼、會如何反應，以及大眾受媒體影響深遠與不自覺。

香港時間今日凌晨舉行的威尼斯影展開幕禮，除了諾亞鮑伯、姬達嘉域及阿當戴華現身外，茱莉安摩亞、《灰影人》利基尚沛治（Rege-Jean Page）、法國影后嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）、《希魔撞正殺人狂》女星美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent），以及「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）亦有到場。

（即時娛樂）