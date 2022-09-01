張敬軒爆英皇藝人指引 見老闆要身無長物 扮慘望有禮物收 (17:49)

張敬軒今日出席手機品牌活動時自言是科技迷，曾試過用手機拍電影，也會將照片優化。他說︰「男仔要輕手一點，靚得來自然。我沒試過失手，令人認不到我。」軒仔透露將在其社交網開設新欄目「軒公雞湯」，跟大家分享靚相、短片等，望能令大家在疫情下放鬆心情。他笑言︰「我可能會直播『遮遮』下廚，如看見有什麼不妥，我就不回家食飯。其實『遮遮』報讀家政班後，她煮中餐已進步了不少，但她今天因雞蛋快過期煮了如臉盆般大的奄列給我吃。幸好，我有同事一齊分享。」

提到他聲演英皇集團80周年的短片，軒仔說︰「好緊張，擔心做得不好會被扣人工﹗公司疫情下未必大事慶祝，但會『一家人』食飯。老闆好好，我們有花紅。我們都『打劫』老闆，我直接將他身上的限量版名表除下。老闆很大方，畀得好開心，他很惜我們。（他被打劫了多少隻手表？）兩隻手數得晒，最貴那枚價值200幾萬。我今天戴的手表都是老闆的，我『打劫』他時不太貴，但現在已炒至200萬。」

軒仔笑言公司藝人有內部指引，見老闆時要身無長物，老闆見到你那麼慘就會送禮。他續說︰「老闆娘對我們都好好，每逢生日和聖誕都送禮物給我們。我生日那天，起牀已收到一束鮮花及楊生、楊太親手簽名的生日卡，很窩心。」軒仔表示老闆是典型潮州實業家，生活節儉，會將吃剩的食物打包回家，他會學習對方的這種精神。

（即時娛樂）