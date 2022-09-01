好聲好戲2｜蘇韻姿姣爆聲演再獲滿分 汪明荃激讚無可挑剔 (17:38)

無綫節目《好聲好戲》第二季，首周出賽藝人包括蘇韻姿、戴耀明、姜麗文及袁偉豪。主席評判有汪明荃（阿姐）、金牌監製潘嘉德及專業配音員林國雄。

昨晚（8月31日）進入第三回合「拍檔聲演」環節，連贏兩回合的蘇韻（Andrea），邀來第一任熒幕男友阮政峰，穿上古裝挑戰《王老虎搶親》，Andrea聲演為了生仔而施展渾身解數，色誘老公錢嘉樂的蘇玉華，一開聲嗲爆叫「老公」，完美還原蘇玉華姣爆神韻，加上神倒模嘉樂仔聲線神態的阮政峰神助攻，再度獲得11盞綠燈滿分，該劇監製潘嘉德大讚：「好放！姣樣做得好好，嬲起上嚟變咗男人婆同蘇玉華嘅表情好Match。」

汪明荃睇得好開心：「本來要注意嘅地方都無可挑剔！」現場評判更七嘴八舌爭著大讚阮政峰與錢嘉樂Perfect Match：「唔止聲似、語韻都好似」、「搵得好好呢個Partner。」Andrea眼泛淚光感激阮政峰：「好開心搵到佢，佢真係好似。」Andrea的超水準演出，獲網民留言大讚。

姜麗文（Lesley）邀來同樣「鬼聲鬼氣」的張曦雯，聲演《龍兄鼠弟》中的讓愛場口，Lesley除了神還原陳法蓉劇中造型，就連陳法蓉的獨特尾音亦學到足，最終獲得 10盞綠燈，兼令出名要求高的評判之一黃鳳英大讚：「配得好好，進步咗好多，我入咗戲！」另一評判龍天生則說：「啲尾（位）食得好應」，阿姐也說：「睇得出你好努力。」

明仔則邀來何依婷聲演《西關大少》，與佘詩曼隔空談情；在「新舊君好」加持下，配以中分假髮的「偽張智霖」造型，明仔贏得8盞綠燈，天生哥大讚他成功搣甩「小明腔」，可惜卻被與阿佘聲線猶如孖生姊妹的依婷搶去不少風頭，宋宛穎說：「Regina太似阿佘！」

（即時娛樂）