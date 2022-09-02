兒子被指騙財貼街招追數　金牌編劇阮繼志否認借錢還債 (00:29)

金牌編劇阮繼志於第24屆金馬獎憑電影《倩女幽魂》獲「最佳改編劇本」，他的人生經歷似過山車，在得獎的兩年後（1989年）遇上嚴重車禍昏迷兩個多月；蘇醒後知道自己雙腳跛了。他在留醫期間結識任護士的太太Cindy，婚後育有一子一女，這浪漫的愛情故事後來更拍成電影，《二人三足》中張家輝與朱茵演活阮繼志與Cindy的故事。事業上他也經歷低潮，交劇本給電影公司老闆睇，對方邊食炸雞邊睇劇本，更撕了兩頁劇本抹手。後來在太太的鼓勵下，阮繼志又寫了《醉拳2》與《逃學威龍2》，後來獲馮小剛賞識邀北上發展。

阮繼志於2005年獲再生會頒「再生勇士」，今年4月，他亮相林盛斌主持的無綫節目《360秒人生課堂》，分享遇波折但堅毅不放棄的故事。不過，阮繼志的22歲細仔阮浩節近日被貼街招追債，圈中傳出他為兒子四出借錢還債，61歲的阮繼志再遇人生波折。《明報》聯絡阮繼志，他對兒子欠債不置評，但否認借錢還債。

近日網上有人指控阮繼志兒子阮浩節「騙財」，有自稱被騙的網民表示去年底阮浩節以優惠價兜售預購iPhone，涉6位數字金額，但他遲遲未交貨，事主最後報警。有人將阮浩節的照片、個人資料貼追債街招，最近「欠債還錢」街招，父親阮繼志名字與母親的工作機構亦被公開。

有傳阮繼志受兒子欠債牽連，四出向朋友借錢還債，金額由5位數到6位數，有些很久沒有聯絡或不相熟的圈中人也接求救電話要借錢。阮繼志以短訊回覆有關借錢傳聞，問他知否兒子阮浩節被指騙財與欠債？他說：「我也不清楚，我不理這些事。」問他是否為兒子向朋友借錢？他否認，說：「這些事不要亂說，當然不是。」

由於阮繼志早前亮相林盛斌（Bob）主持的《360秒人生課堂》，記者聯絡Bob是否跟阮繼志相熟？有沒有聽聞他經濟有困難？Bob回覆：「其實我同阮繼志唔熟，第一次認識，是他當年任《Big Boys Club》嘉賓，第二次是《360秒人生課堂》，他做嘉賓分享勵志故事。對於他的子女發生咩事，我一無所知。」問阮繼志有否向他借錢？他說：「人哋私人事，我唔講，唔回應了。」

（即時娛樂）