鍾麗淇11歲大女患罕見基因病 感恩6歲細女用心聆聽家姐 (13:19)

鍾麗淇（Margaret）與丈夫的11歲大女Isabella患罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，曾被醫生斷定過不了兩歲。Isabella多年來的身體狀况時好時壞，幸在家人的悉心照顧下一直平安地成長，今年已11歲大。Margaret與丈夫接受上天安排的路，最欣慰是6歲細女Michela願意照顧家姐，姊妹感情要好。她月前接受電台節目訪問時，曾表示最想得到的母親節禮物是Isabella叫她一聲媽媽，即使說得不清楚也會是最好禮物。

Margaret昨天在社交平台撰文，直言Michela對家姐的照顧令她十分感動。文章一開始，Margaret坦言她的家跟一般家庭不同，不能進行一些Isabella無法參與的活動，又經常要去見醫生及治療師。Margaret指細女Michela在學識26個英文字母前，已學會講Isabella身患的疾病名稱，又常問她Isabella在做什麼、打什麼手勢，又會專心地看和聆聽，感受Isabella所表達的事。

她讚Michela是個有韌性的人，比實際年紀更聰明及有同情心，不僅用耳聽，還會用心靈傾聽。Margaret對細女說︰「但請記住......永遠忠於自己。欣賞自己，如果有時你覺得自己需要更多，請知道你已經超過了媽媽和爸爸所希望的。雖然Isabella有時可能需要更多的關心和關注......我知道你也是。我在你姐姐身邊......我也將永遠在你身邊，慶祝你所有的能力和獨特性。我愛你，我的bella Michela，我們為你成為真正的你而感到自豪，我知道Isabella為有你這個出色的妹妹而自豪。」

（即時娛樂）