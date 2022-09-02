汪明荃計劃送羅家英香吻賀生日 澄清未餵愛犬食朱古力蛋糕 (14:30)

汪明荃（阿姐）、向海嵐、謝君豪、蘇玉華昨晚入場欣賞音樂劇《我們的青春日誌》。阿姐日前75歲生日和親友食飯慶祝，她表示丈夫羅家英也有請食飯，還高唱生日歌。對於被指餵愛犬吃不適合狗仔食的朱古力蛋糕，阿姐澄清：「我只是玩，想讓狗仔試，但沒有餵牠吃。不過，我剛收到一盒中秋月餅，是適合狗仔吃的。」家英哥生日將至，阿姐透露對方已約學生食飯慶祝︰「我未想到送什麼禮物，但一定會送香吻。」

本港新冠疫情持續升溫，昨天單日本地個案突破1萬宗關口，阿姐表示已打4針新冠疫苗，會如常工作。無綫總經理曾志偉早前確診，現已康復，她說︰「他接觸好多人，我很少見他。」提到6位候選港姐染疫，無綫取消準決賽，600萬舞台報銷，阿姐說︰「沒辦法，決賽一次過選，好像更刺激。」向海嵐驚訝港姐準決賽取消︰「疫情下有太多未知數，我們控制不到。健康比較重要，建議一班師妹吃維他命、多休息增強抵抗力，再應付總決賽。」

謝君豪開心有份演出的《明日戰記》票房突破3000萬，希望觀眾繼續支持香港電影和舞台劇。他透露正籌備演出舞台劇《天下第一樓》，期待與黃子華合作的電影《毒舌大狀》、與毛舜筠、呂爵安、盧瀚霆合演的《過時過節》能在年底上映。

（即時娛樂）