古天樂自爆拍《明日戰記》要食嗎啡藥止痛 「老闆會」成香港電影進步阻力 (17:14)

古天樂（古仔）日前現身鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》，宣傳電影《明日戰記》。他表示20年前曾推出一本講其收藏玩具的書，當時已希望將來可以拍到部講星球大戰的電影，20年後終於做到。古仔表示《明》片其實只花了4個月拍攝，但前期工夫及後期製作花了很多時間，加上疫情，一度令人以為《明》片只是個都市傳說。

提到他與劉青雲在戲中那件33磅戰衣，古仔說︰「單是頭盔也用了200幾個組件而成。我們是可以做輕一點，但容易散。穿上後是很辛苦，但不是10級痛。拍攝時是夏天，會焗到呼吸不到。我之前已有頸痛，拍完沒多久就開始劇痛，先是右手麻痹，然後右腳麻痹，得一個姿勢可以睡得到。醫生說我情况很嚴重，神經線再這樣下去會死晒。當時我仍在拍攝，醫生就開了些嗎啡藥給我止痛。我拍完後就立即去做手術。」

被問到會否開拍續集時，古仔稱《明》片的投資很大，至少要打個和才會開續集，現在仍要努力去追。他又透露將拍攝新戲《太空天梯》，會以IMAX及LED拍攝，拍攝的技術難度是他們以往未掌握過的。

古仔認為香港電影必須要多元化，以先進的拍攝方法配合創新的思維，將現有的電影題材創新，不能食老本。Do姐指他是演藝人協會及電影總會會長，自己既是電影公司老闆也認識不少老闆，要推動這件事應該不難，古仔卻說︰「你要搞清楚，不是我推。除了那些協會，其實還有一個『老闆會』。我希望改變製作模式，但要去推動這件事，一定要有投資方。我的想法不代表他們的想法，『梗係唔係啦，拍啲穩陣嘅商業嘅電影』，始終掙錢最重要，但我覺得進步都很重要，所以唯有我自己慢慢去做，等他們開始信這件事，開始找人去做或開始培養下一代去做。」

（即時娛樂）