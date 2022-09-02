黃淑儀焦媛音樂劇《伴我同行》合作 演活程文輝與和姐主僕情 (19:25)

黃淑儀與焦媛合作音樂劇《伴我同行》將於9月3日及4日於屯門大會堂演奏廳演出。監製高志森對邀得黃淑儀(GiGi姐)演出感興奮，他說：「《伴我同行》電影是我和好友古天農於上世紀90年代合作拍攝的，在香港上映三周，票房高達900萬。今年6月古天農不幸病逝，我希望以此劇獻給他，紀念我們曾經合作拍攝這部有意義的影片。人人都會老，人人都會走，最緊要你生存嘅時候，你做過啲乜嘢？遺留低啲乜嘢？我非常投入、認同及喜歡黄淑儀女士，她選擇了戲劇。」

《伴我同行》以有「東方海倫凱勒」之稱的程文輝女士一生作為故事藍本編成。今次高志森邀請黃淑儀演出劇中照顧程文輝一生的女工人和姐，劇本甫送到黃淑儀手中，看過後，令GiGi姐馬上決定參加演出。

GiGi姐說：「我渴望演舞台劇很久了，高志森邀請演出《伴我同行》，知道合作者是焦媛，這套戲劇情又很感人。而且，1996年我和導演李潤祺曾經合作過電視劇《飄零燕》，他的工作態度非常好，便決定接演。近期回港排練，與焦媛細細執排，雙方已產生到火花，我真的選對了劇本。」GiGi姐很欣賞焦媛，說：「焦媛是我最欣賞的舞台劇女演員，她在舞台劇演出上，無論肢體語言與唱歌、跳舞技巧都很高；2003年在橫店拍攝《生命天使》時已認識她，可惜在戲中兩個人沒有對手戲，但我看過她很多演出，今次能和焦媛一起合作《伴我同行》，也估不到多年後能在舞台劇方面和她有機會交流。我感覺到她為了和我配合，事前做了大量準備工夫，焦媛令我舒服地接到她的對白，我哋一定能互相配合得好。」

（即時娛樂）