聲夢傳奇2｜趙頌宜扭腰唱《忘記他》擺脫「一碌木」台風 廚藝亦了得 (20:27)

無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》明晚播出第11集，郭偉亮（Eric Kwok）率領的紅隊及陳奐仁率領的藍隊進入第三輪團戰—合唱對戰。合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰，及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。

今集有兩個回合合唱對戰，四組出場學員+導師拍檔為：紅隊Sean（文佐匡）＋泳兒（Vincy）《愛如潮水》VS藍隊Angel（劉詠彤）＋布志綸（Alan）《網絡安全隱患》；藍隊Maggie（趙頌宜）＋林二汶（Eman）《忘記他》 VS 紅隊Sabrina（趙紫諾）＋Gin Lee（李幸倪）《先哭為敬》。另外本集還有一個回合的學員合唱對戰，紅隊是Jason（陳晉軒）＋Vivian（江廷慧）《小心地滑》，藍隊則是Pamela（趙小婷）＋Janees（黃洛妍）《依然》。

今集亮點是有「聲夢大魔王」之稱的Sabrina，與藍隊「後起之秀」Maggie的對戰。Sabrina雖然唱功一直備受讚好，但她未有鬆懈、先後挑戰打鼓及不擅長的跳唱。這集Sabrina挑戰最大弱點「廣東話」，首度在《聲夢2》舞台獻唱廣東歌。雖然咬字仍有待改善，但歌詞中一些容易出現懶音的字眼包括「光」及「生」等均處理得不俗，Gin Lee事後大讚Sabrina很努力，花很多時間準備廣東話，總監Eric大感安慰：「咁嘅壓力下都可以唱到廣東話！」

之前跟師姐林君蓮合唱《黑色柳丁》、令人留下深刻印象的Maggie，這次伙拍二汶合唱亦不失禮，擺脫「一碌木」台風，一邊扭腰一邊唱出《忘記他》。Maggie的亮眼演出連Eric也讚嘆：「二汶真係將Maggie開咗出嚟！（意指：釋放咗Maggie）」二汶感恩說：「佢衝破自己可以郁已經好好。」

Maggie於對戰開始前邀請藍隊吃飯，更親自買餸兼下廚，一入到廚房即「脫胎換骨」，除一秒肥媽（Maria Cordero）上身、邊煮邊唱「嘥氣～世事多變……」，炮製的美食亦令所有人眼前一亮，當中「聲夢排骨」及「傳奇雞翼」讓眾人回味無窮，JW（王灝兒）邊吃邊大讚：「一定勁多人想追你囉，出得廳堂又唱到歌。」Sabrina則獲Gin Lee邀請到狗Café輕鬆一下，幫助Sabrina擺脫「滿腦子唔可以出錯」的思想，Gin Lee親授Sabrina放鬆之道，著她不要如此著重輸贏。

（即時娛樂）