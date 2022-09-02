陳柏宇新歌《命盡頭》以「地獄論」教樂迷從困境走向出口 (23:11)

陳柏宇推出新歌《命盡頭》再為樂迷注入正能量，以「地獄論」談及很多人面對困境時會鑽牛角尖，他說：「人生有大把路行，唔可以Over咗，話每次都係地獄，實情係你未經歷過，但如果走唔番出嚟，嗰個就係你地獄。」他表示有想過哪些經歷會令他有如走進地獄，那時候他即想到女兒Abigail，如果女兒離開了，便是他的地獄。不過他好理智，幻想會畀自己沉淪個多月，可能會劈酒，但最終會接受到，要靠你自己行番出來，畀自己合理時間去哀悼，夠了就要重回正軌，重新上路。

陳柏宇以失戀作例子，指自己過去都會將傷痛放大，但現在回想卻有另外想法，他說：「以前成日覺得自己問題係最大問題，但如果抽身睇自己問題，會發現大把人日日都經歷緊呢啲問題，企後一步去睇成個情況，反而會感恩。」

《命盡頭》主題很嚴肅，為讓樂迷較易消化，歌曲MV邀請梁仲恆與香港傷殘青年協會傷青輪椅籃球隊及協同中學男子籃球隊參與演出，以傳遞歌曲訊息。講述男主角梁仲恆在絕望盡處因運動再次重燃昔日鬥志，活出生命，藉著帶出傷殘運動員的鬥志，只要相信人類意志，面對無可挽回，也要懷著正念堅強地繼續走下去，最終可把命運改寫。這次陳柏宇雖然未有參與MV拍攝，但他有前往探班，答謝眾人參與演出。

（即時娛樂）