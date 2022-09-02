周國賢用18年走上紅館開個唱灑淚：要你哋等咁耐 對唔住 (23:30)

出道18年的周國賢舉行一連三場的首個個人紅館演唱會「Endy Chow jaugwokyin THE END Live in Hong Kong Coliseum 2022」，今晚首場演出。四面台設計，晚上8點40分開騷，有幾名表演者戴住周國賢面具，彈奏樂器從不同位置登場，真的周國賢走到台中間獻唱《第一次》。

舞台中央有升降台，擺放了一個鳥籠，他唱《溫室氣球》時走入鳥籠脫去長外套露出一雙手臂，台下觀眾即尖叫並站立揮手。周國賢興奮走出鳥籠滿場跑，開腔打招呼：「紅館，你好呀！久違了，各位。」唱完《小國英雄》，他再走入鳥籠降落台，再換日式和服帥氣造型現身。

演唱會中段，周國賢已激動，兩次忍不住淚水，又搞笑叫觀眾唔好嘈，免令他忘記台詞。他流下男兒淚，說：「唔好意思，要你哋等咗咁耐，對唔住... ...18年喇！有些人一、兩年便上到這個舞台，但我搞了18年才踏上到這個台，我真的要回去攝高枕頭諗吓點解！」他提到過去18年曾幫忙的團隊，再度感觸落淚：「有些人已經失散了，有些親人暫時溝通不到，有些要彼岸才見到的朋友。有些人未必再見到，但我長大㗎喇，我Ready。」

（即時娛樂）