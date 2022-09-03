邊度都有外星人｜Tecki公開蝴蝶形外星人照片 (17:16)

鄭子誠、陸永主持的J2台節目《邊度都有外星人》，昨晚繼續請來「外星文明研究者」Tecki現身，講解外星生物在地球上的活動。Tecki表示因為外星人存在於不同維度，所以他們在地球人眼中是透明狀。他說︰「就好似平時我哋睇靈體，佢哋生活喺四維空間，平時睇唔到，除非開咗天眼、松果體或者頻率啱先睇到。」

Tecki表示外星人多達80種以上，部分以人類熟悉的昆蟲狀態展現。他展示蝴蝶形的外星人照片，陸永、鄭子誠看後「吓」了一聲。Tecki解釋︰「可能佢哋星球比較細，生活環境唔需要咁大身體，設定咗迷你身體。佢哋亦有巨人族，復活島的頭像就屬於巨人族。好多中國古代流傳神話，好似女媧補天、伏羲等，其實都同外星人有關。」Tecki又指外星人有好壞之分，好的一群組成「銀河聯盟」幫助人類對抗壞的外星人，令兩位主持有點迷惘。

Tecki提到日本預言漫畫家Tatsuki 1999年的作品《我所看到的未來》，漫畫涉及的15個預言已應驗了13個，當中包括「311海嘯」、「戴妃之死」。他指漫畫提到2021年8月21日富士山爆發，日本在毀滅邊緣的預言落空是有玄機在內。Tecki說︰「2017年喺Ig同網上發現當時富士山頂經常出現UFO形狀嘅雲，其實係昴宿星人（又叫七姐妹星人）喺度轉化火山能量，阻止爆發。曾經有一段時間，中國麗江都出現同類的雲，連美國宇航局都介入調查。」

陸永追問外星人為何要保護地球人時，Tecki用堅定的語氣指外星人本着愛與慈悲而不求回報，希望可以感動人類。他接着指2012年本來是世界末日，美國太空總署曾公布太陽發生的沙塵暴可能會摧毀地球，最後平安無是因為一班正義的外星人穿梭太陽表面作修補。

（即時娛樂）