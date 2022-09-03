就是青春｜洪韻騏否認模仿炎明熹 不覺得彼此聲線相似 (19:33)

香港開電視選秀節目《就是青春》18名參賽者今日拍攝主題曲《不讓青春留白》MV。眾人在烈日當空下拍攝，被視為「炎明熹勁敵」的洪韻騏（Wincy）稱太曬睜不開眼睛，希望鏡頭下的樣子不會太衰。提到她與炎明熹（Gigi）一樣是齊蔭髮型，Wincy否認模仿Gigi，強調多年前已齊蔭頭。她不介意別人將她與Gigi比較：「之前我為劇集唱主題曲，也有網民指我聲線似Gigi，但我不覺。不過，Gigi是很厲害的歌手，我被指似她也開心。她有很多值得我學習的地方，我會繼續努力，希望大家見到我的特色。」

同是13歲的趙啓嵐（Matt）和司徒泆（Haru）強調未因參賽影響學業。Haru說：「我參賽後才學跳舞，因此在訓練初期有少少辛苦，幸好有Matt教我和分享跳舞經驗。我現在練習唱歌跳舞最少3小時，每星期上3堂跳舞課。」Matt自言樂在其中，不覺辛苦。他讚簡文浩（Dorlai）跳舞最叻，又有吸引力，自己仍有很多不足。Matt今天13歲生日，他透露會和家人食飯慶祝。

「翻版林家謙」康志維（Edmond）指自己才華跟林家謙差好遠，他自言怕醜少說話：「留力來唱歌。跟輸贏相比，我希望有更多人聽到我唱歌。」

（即時娛樂）