王志良林穎施6粵劇新貴12月演新戲 楊千嬅劉德華拍片支持 (20:03)

梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良、林穎施、梁非同演出的《武俠》粵劇專場暨新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，將分別於12月8至11日公演。他們今日舉行記者會，出品人兼總策劃彭美施、毛俊輝、胡美儀、陳美齡、林建明、賈思樂、黎燕珊、劉家豪、梅小青、文雪兒、唐麗球、寶珮如等均有現身支持，劉德華、任達華及楊千嬅亦特地拍片支持。王志良及林穎施去年曾演出《呂布情傾貂蟬》，王志良表示再次演出既緊張又興奮，因去年曾受傷兼感冒失聲，一度心情低落。林穎施表示上次演出遇到磨練，今次會更加堅強地再出發。梁非同自言是新生代演員，開心能跟一班前輩演出，希望能令更多新生代留意粵劇。

新編粵劇《呂布情傾貂蟬》去年12月公演反應甚佳，今年12月8日及9日於西九戲曲中心大劇院重演兩場；而《武俠》粵劇專場則緊接於12月10日及11日（連11號日場）於西九戲曲中心公演3場，門票後天（5日）公開發售。

《武俠》粵劇專場六段折子戲：第1場「忠」《楊宗保魂斷金山》演員:梁兆明（楊宗保）、林穎施（穆桂英）；第2場「義」《關公送嫂斬六將》演員:李秋元（關羽）、 陳鴻進（曹操）；第3場「勇」《趙子龍勇救阿斗》演員:王志良（趙子龍）、陳鴻進（曹操）；第4場「智」《周瑜赤璧建奇功》演員:宋洪波（周瑜）、梁非同（小喬）；第5場「俠」《多情種花前遇俠》演員: 王志良（李益）、林穎施（霍小玉）、梁煒康（黃衫客）；第6場「情」《風塵三俠結義情》演員梁兆明（李靖）、梁非同（紅拂女) 、阮德鏘（虯髯客）。

（即時娛樂）