陳美齡讚王志良宋洪波4位文武生似MIRROR：差唔多樣啫 (20:29)

陳美齡、林建明今日出席《武俠》粵劇專場暨新編粵劇《呂布情傾貂蟬》發布會。

林建明直言已多年未見陳美齡，但有留意及追蹤陳美齡的社交網，這次兩人因粵劇而重逢。陳美齡自言少看粵劇，也沒什麼研究，但最近聽到很多粵劇的資訊，因此也有興趣捧場。她說：「如11月入境香港不用隔離，我會返來看，十分期待。如果這齣劇可以到日本演出，我會幫忙做宣傳大使，相信日本人都會很喜歡看。」被問到可有興趣挑戰戲曲時，陳美齡說：「我未挑戰過，但在網上看到任劍輝及白雪仙唱《帝女花》，好聽到不得了。我聲線比較嬌，很想試唱，但應該要練習很久才可以。」

二人坦言對劇中4位文武生宋洪波、李秋元、梁兆明、王志良十分有興趣，林建明說：「他們一上台即讓我們眼前一亮，原來全都那麼年輕。」陳美齡亦指每位文武生都有獨特性格及特色：「我好希望年輕女士不但認識台上的他們，台下也可以認識一下他們，就會對粵劇更有興趣。日本也有年輕女士及太太追捧這些年輕老倌，我覺得他們和MIRROR差唔多樣啫，只是年紀大少少。」

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（即時娛樂）

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