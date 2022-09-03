張天賦為演出減4KG觀眾嗌除衫 洪嘉豪練舞變黑面王 (22:02)

「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會」昨晚於九展STAR HALL展開一連三場演出。張天賦（MC）與洪嘉豪的歌迷應援物擺滿場館外，變了打卡遊樂場。MC與嘉豪今次合作演出作新嘗試，有多part勁歌熱舞，並且互相交換歌曲來唱，令歌迷耳目一新。

演唱會開場兩人勁歌熱舞，唱了《觸電》及《二損一》，跳唱完畢，兩人都喘著氣對觀眾笑說：「嘩，收貨啦？呢個開場！係咪值回票價先？」觀眾歡呼聲中，MC說：「噚晚綵排都冇咁喘，真心有觀眾喺到真係喘D！不過我覺得自己都好似幾有跳舞天份？係咪？」嘉豪搶住問：「我都唔弱係咪？」獲得不少掌聲。

兩人在台上拿出一粒大骰仔，以「殘酷骰仔」決定誰先唱歌，結果嘉豪擇骰擇中自己，MC勁開心，因為他有喘息時間。嘉豪獨唱《主角光環》、《24/7戀人》、《半天空檔》後，輪到MC一口氣唱了《Good Time》、《時侯不早》與《老派約會之必要》。兩人又合唱陳奕迅的《最佳損友》，MC叫歌迷珍惜友情親情，不要失去才後悔。演唱會最後部份，兩人再一輪勁歌熱舞後，MC笑說最衰排舞時冇拍下making of ，否則真係應該比大家看看當時的嘉豪在排舞之初不停投訴。嘉豪承認當時自己黑面黑到爆，而MC自爆也幾乎想發脾氣。兩人為今次演出好畀心機，MC透露這段時間體重最少減了4kg，現場觀眾隨即大叫：「除衫！」他尷尬傻笑耍手，說:「未得啦，未到呢個位....哈哈....」

（即時娛樂）