63歲艾威自資出歌唱《甘草》 離婚兩年與前妻關係好轉唔敢復合 (22:38)

現年63歲的艾威自資捧自己做歌手，他接受商台主持梁泰來《星光背後》訪問，宣傳首支個人單曲《甘草》，成為2022年「最年長樂壇新人」。艾威自資六位數字找來雷深如（J.Arie）作曲、沐木臣加自己填詞，featuring MastaMic合作《甘草》。他分享多年來的歌唱夢，當年17歲藝訓班入行，被喻為一代綠葉王，他曾跟張國榮參加同一屆亞洲歌唱大賽。

艾威兩年前跟太太Lisa離婚，兩人於1991年認識，直至2002年結婚，一直甘苦與共。2014年Lisa患子宮癌時，艾威更曾花掉百萬積蓄幫助太太醫病，不過這段18年夫妻關係最終難逃離婚結局。艾威承認2020年3月賣掉西貢村屋時已計劃了離婚，由他主動提出，說：「賣屋時已計劃好要行這一步，所以不是倉卒的決定，亦非一時衝動，因為兩年前我已年過六十，真的不涉第三者！其實問題存在很久，是兩個人步伐不一致。可以沉重些形容，是兩個人在一起時，我的孤獨感更加大。我有給過機會自己去嘗試挽救，對方無挽救，因為她並唔知情，亦根本不當時什麼一回事，甚至乎到今日，她仍然相信艾威仍喜歡她，終有一天會回到她身邊。」

他又說：「可以說我先提出，我說過如果我們之間一直有問題解決不了，就無謂再糾纏下去。因為時間越長感情越深，分開就越傷越痛，當時我61歲，會感受到自己年紀越大越走極端，其實我們一齊之後，我的脾氣越來越差，越控制不到自己，真的是我問題。現在分開了，反而我們會相安無事，脾氣反而變好。」因了解而分開，所以艾威與前妻至今仍再見亦是朋友，艾威會協助Lisa的生意。關係好轉有否機會復合？艾威說：「我真的不敢講，因為人的思想會隨時間轉變，但以我目前的狀態，我只會說不會。」

（即時娛樂）