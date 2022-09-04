阿Mo父親李盛林牧師發代禱信 透露兒子95%不能完全復原 (12:18)

COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的舞蹈員男友李啟言（阿Mo），7月28日在MIRROR第4場紅館演唱會上被墜下的巨型屏幕擊中受傷，至今仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。阿Mo父親李盛林牧師發出第6封代禱信，透露兒子經過一個月的治療後，醫生指「95%都不能完全復原」。他指中醫將於下星期為阿Mo嘗試針灸，但也未有醫好阿Mo的絕對把握。他們一家人聽完醫生的匯報後心裏沉了一下，唯有望神繼續醫治。李盛林牧師 代禱信全文如下︰

李盛林牧師//啟言 代禱信6（20220904）

感恩：

1.不幸中的萬幸：雖然重創，仍是活著，家人能一起在患難中同行。

2.家人關係更為密切：彼此能開放訴說往事，啟言並對爸媽說不知道爸媽在他出生之前家庭往事，盼爸媽能對他訴說。

代禱：「我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，我就早已喪膽了。 要等候耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等候耶和華！」（詩篇27:13-14）

1. 家人的心境：在過去的一周我們聽了醫生們對啟言病情的匯報，心裏的確沉了一下，也感到在人看來已經快到盡頭，惟詩篇27:13-14再一次鼓勵我們和啟言。

2. 頸椎神經：聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原，唯有望神繼續醫治。下周嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握啟言能完全康復。

3. 無奈的視線：每次探病，站在啟言的牀邊，夫婦及家人內心的辛酸難以形容，因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在牀上，每天絕大部分的視線都是冰冷的天花板。

4. 睡眠適應：因新冠病毒肆虐，啟言須轉移到另一ICU病房，請為啟言對環境的適應能睡得好而禱告。另需要長期佩戴頸箍以致後腦感到痛楚影響睡眠。過度集中注意自己的呼吸也是其中的影響。

5. 仍未能完全脫離呼吸機。

6. 找出真相：為香港政府成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出適當的處理和跟進。

（即時娛樂）