鄭欣宜拍新歌MV化身5大女神 施展灑金粉魔法 (14:26)

鄭欣宜（Joyce）早前為新歌《GLITTERFALLS》拍MV，以「Hot Pink女神」、「閃石女神」、「羅馬女神」、「星空女神」和「戰士女神」多個造型現身，並與她親自挑選的10位舞者合作。Joyce興奮地說︰「我從未試過有咁多Dancers一齊拍MV，覺得有少少威呀！今次由合作已久嘅Ali排舞，最開心係自從6月紅館《Between Us演唱會》後，我哋就立即計劃今次《GLITTERFALLS》嘅舞蹈。我哋親自挑選每一位舞者，每位都有個人風格，逐個細看時好正，夾埋一齊整體亦好好睇，令我感到驕傲。佢哋每位都可以喺呢隻舞盡情發揮，而我自覺喺跳舞方面亦有少少進步。我好鍾意啲舞步，好襯首歌。」

Joyce表示新歌歌名《GLITTERFALLS》有「灑金粉」的意思︰「我好鍾意閃亮亮嘅嘢，例如金粉、珠片、閃石、閃粉，感覺好似Magic（魔法）。我希望藉住呢首歌，提醒大家擁抱屬於自己獨有嘅Magic。多謝陳詠謙為呢首歌填上好美麗嘅詞，好貼近我腦海中呢首歌想表達嘅意思。」

除了曲、詞和舞蹈令Joyce滿意，她也很喜歡MV中的多款造型和場景：「我都唔明點解可以喺短短10幾小時轉咗咁多造型和場景？今日真係好多靚衫，依家我身上呢件Hot Pink（亮粉紅）係我非常喜愛嘅顏色。而另一款黑色衫褲，全身貼滿閃石，就連頭飾都係閃亮亮，仲有件披肩，感覺好似Super Hero，而全個布景都係毛毛，好特別。仲有一個場景樓底特別矮，營造迫爆出嚟嘅感覺，有少少羅馬女神感覺，配埋我金色look，四位女Dancers就白色Look，整體感覺好高貴！」

（即時娛樂）