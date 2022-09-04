古天樂被封「港版Marvel」 爆吳君如本有份演《明日戰記》 (19:04)

古天樂監製及主演的《明日戰記》與吳君如監製及演出的《闔家辣》，昨天（3日）舉行聯合謝票，除了兩位主角外，《明》片的姜皓文、胡子彤、羅浩銘，以及《闔》片的導演鄭晉軒也有現身。

古天樂在活動上透露本來有邀請吳君如演出《明日戰記》，惟對方太忙騰不出檔期。他說︰「想跟大家透露原定在醫院拿止血針時突然被瀨尿蝦攻擊，後來撿到兔仔時本身有一段戲，是個媽媽叫我要好好照顧她的女兒，可惜她（吳君如）太忙沒演。」吳君如呼籲觀眾睇《明日戰記》要睇夠50次。《闔家辣》導演鄭晉軒希望《闔家辣》可以追上7億票房，《明日戰記》則會衝上25億。

姜皓文感謝觀眾支持︰「除了多謝都不知說什麼好，辛苦大家。」胡子彤亦表示：「希望大家看完戲會向身邊朋友介紹，這是套好看的電影，香港絕對有能力製作出好的電影，多謝大家。」古天樂回應現場影迷提問製作《明日戰記》的契機時說：「首先我們沒有做過，所以試一次，雖然過程很辛苦，希望下次做得更加好，始終每件事都要不斷學習才能進步，希望大家支持。打造科幻片是種文化，要逐步進行。」君如此時對古天樂說：「你就是港版Marvel。」

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（即時娛樂）