劉亦菲《夢華錄》與陳展鵬《黯夜守護者》雙線劇出擊搶收視 (22:56)

無綫翡翠台明晚黃金時段推出兩套劇集，包括8時半的《夢華錄》及9時半的《黯夜守護者》。內地藝人劉亦菲、陳曉主演的《夢華錄》在內地播映時大受歡迎，不僅播放次數突破17億，在內地豆瓣亦曾獲得8.8高評分；加上有「神仙姐姐」之稱的劉亦菲睽違16年再演電視劇，與高顏值的陳曉組成夢幻CP，值得關注。緊接播出由陳展鵬、陳煒、陳敏之主演的《黯夜守護者》。

《黯夜守護者》故事由一宗「夜蒲少女」離奇命案展開，為揪出真兇替死者討回公道，中區重案組警署警長方梓翹Madam Fong（陳煒飾）伙拍曾當臥底的新到任沙展高輝（陳展鵬飾）合力追查，並透過錯綜複雜的案情揭開社會及人性陰暗面。此劇聚焦探討人性及倫常等問題，監製吳冠宇希望望帶出一念之差或造成難以挽回的後果：「今次著重細節位，我哋冇刻意畀主角好戲劇性嘅設定，反而想佢哋貼地啲實在啲，所以佢哋冇得攞住一個特質去演係幾難，但展鵬同陳煒都拿捏到，效果好好。」

展鵬一反平時有型靚仔形象，扮演一個滿面鬚根兼頭髮凌亂的滄桑阿Sir。劇組為免演員過度設計角色一直大賣關子，對此展鵬笑言拍攝前期仍未清楚自己角色底細：「監製話一個人縱使有History，但唔會成日帶住相關情緒喺身，所以幕後一直唔肯講個結局畀我聽，我拍咗成個月先知最後係點，好特別。」

演開女強人及賢母的陳煒，今次扮演Cool爆Madam，要應付連場動作戲，她笑指係時候郁吓：「今次唔算甘，自己都鍾意拍動作戲，但呢幾年冇乜機會。」她透露該劇最大挑戰是記對白，因要應付專業法律字眼外，又要牢記超長案情：「一收到劇本就開始係咁睇，到拍時要真正背到好熟，所以拍前一、兩晚連瞓覺都諗住對白。雖然有啲對白係喺後期VO交代番，但佢哋都希望現場收音，最長一段交代案情嘅戲，足足有5、6頁紙對白！」

（即時娛樂）