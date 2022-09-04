湯寶如籌備入行30周年演唱會 嘉賓會有驚喜 (22:38)

呂珊、湯寶如、譚嘉荃、黃翊、蔣嘉瑩、朱紫嬈、瑪姬及關煒聰等日前演出由「樂兒計劃成長基金」籌辦之第十屆「眾樂樂JAM SOUND網上慈善音樂會」，湯寶如最近歌視兩忙，在馬浚偉監製的電視劇《我們的畢業禮》飾演輔導主任，對她來說好有挑戰性。她超過10年沒有拍過連續劇，今次與劉心悠及馬浚偉有不少對手戲。她同時要籌備於西九舉行的個人演唱會，她說今年入行30周年，所以開演唱會視為一個紀念。她今次構思會較感性分享個人歷程，亦會邀請好友擔任嘉賓。會否再邀請周慧敏及黎瑞恩等助陣重組寶麗金小花？她笑言應該不會了，今次嘉賓會再驚喜一些。

她久未到內地演出，她稱再等疫情好轉才考慮到內地演出，因為她曾試過兩度隔離21日後，最終內地演出都取消，時間與酬勞都損失，最重要是隔離時間太長，對她來說現時要珍惜時間，所以她寧願選擇留港演出。

呂珊透露9月中再到紐約開演唱會，雖然今年年初因為在美國演出遇疫情，令她滯留當地多時，但未有嚇怕，今次更學精一早安排好來回機票與隔離酒店，她必須趕返港因為10月開拍新劇。她已有幾年未有拍電視劇，不少人以為她「息影」，這只是誤會，她終於可以再過戲癮。

（即時娛樂）