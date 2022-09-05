張天賦洪嘉豪互吻面頰勁HeHe MC跳舞險碌落台 (13:00)

MC張天賦和洪嘉豪在九展Star Hall舉行的3場演唱會，昨晚（4日）圓滿結束。他們在演唱會上宣布，將分別舉行個人演唱會，嘉豪率先表示：「今次是我們短期內最後一次合體，公司話我們要各行各路，我先行一步，今年會舉行個唱。」

嘉豪抱歉今次在Star Hall舉行演唱會，因座位不足令很多「院友」（粉絲暱稱）失望，所以個唱會盡量做到大家買到門票，至於時間、地點和場數仍未決定，「院友」聽到喜訊非常興奮。

此時，MC亦不執輸，他說：「你公布完喜訊，我都有喜訊，我有個Solo 騷，希望所有『賦二代』入場支持，唔好咁慘捱黃牛飛，現在未講得場地，但夠坐嘅。」

MC和嘉豪這對好兄弟數度擁抱，完騷時嘉豪在攬攬後惜了MC臉頰，他以為MC禮尚往來，但MC竟然沒表示，嘉豪即連番追問：「點解你唔惜？」﹑「真係唔惜我？」MC才衝過去回敬嘉豪一啖。

嘉豪又爆MC Solo跳舞時失手，笑言幸得他出手拯救，他說：「我們為了今次演唱會，獻出多個第一次，第一次跳舞，你Solo時好彩有我拉住，要不然碌落台。」MC形容自己像熊貓險滾落台，幸好有嘉豪攔住，還打趣呼籲「賦二代」將照片刪除並不要外傳，以免引起他的不安。

（即時娛樂）