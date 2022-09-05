MC洪嘉豪宣布各自開騷 張天賦預告下次個唱除衫 (13:29)

MC張天賦和洪嘉豪在九展Star Hall舉行的3場演唱會，昨晚（4日）結束。他們在演唱會上宣布，分別舉行個人演唱會。MC和嘉豪騷後受訪，他們表示要開始為個唱準備，嘉豪認為難得有機會開個唱，要做足準備，今次和MC一起開演唱會當熱身，但個人騷的時間和地點仍未決定，但一定在今年內舉行，場數方面交由公司安排，希望所有「院友」（粉絲暱稱）可以入到場。

MC稱有很多東西未必處理到，要時間準備，不排除會再跳舞，希望在台上有更多元化表演，突破自己未做過的事情。說到他跳舞失手，他說：「好似熊貓一樣打筋斗，都是一個賣點，不會造成心理陰影。」嘉豪笑說：「下次（開騷）發生事就沒人救你。」

MC反而對第二場坐下時爆褲頭有陰影，覺得沒有安全感，所以昨晚演出有所保留，不敢太大動作，他說：「為了今次演唱會，我已經減了4kg。（為何不除衫？）未練成可以讓大家睇到的地方，下次可能可會除衫。」嘉豪表示留待各自演唱會先除衫，不過要配合需要，未必除曬才好看。

問到MIRROR暫時停工，他們的工作量是否多了？他們表示沒留意，因忙於籌備演唱會。嘉豪笑指自己練舞2個月仍是這樣子，MC則安慰他，認為他們是新手，他比自己合格，他跳舞唯一經驗是參加《全民造星2》時跳過，但當時準備時間不多，今次有老師從旁指導，每個地方都執得很仔細，很大幫助。

相關新聞：張天賦洪嘉豪互吻面頰勁HeHe MC跳舞險碌落台

（即時娛樂）