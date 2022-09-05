苑仔嘆做演員身不由己 拍《封神榜》遇母中風 陷忠孝兩難全困境 (14:43)

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，昨（4日）晚播出第6集，嘉賓是苑瓊丹（苑仔），苑仔在節目內無所不談，句句啜核兼盡顯真性情。

談到代表作《封神榜》，苑仔坦言劇中每滴都是真眼淚，皆因無論當時自身處境或角色背景，均是「忠孝兩難全」：「嗰時要返內地取景1個月，冇幾耐屋企人打嚟話我阿媽中風。我當時搵監製：『如果媽咪嚴重我要即刻走』，第二日我媽媽打嚟，勸我唔好走，叫我做埋佢。

說到此處，苑仔苦笑說：「依家都忍唔到（想喊）...你屋企人有事，你又要堅守工作，係忠孝兩難全嘅。到我返香港落機，見到阿媽已經瘦晒，動作唔係好靈活，因為我好少離開屋企咁耐，所以我媽媽嚟接機。（王：因為佢掛住你）你諗吓佢啱啱出院，係好難受嘅事，所以《封》對我嚟講，係唔使用眼藥水，係一個最成功而又最難受嘅日子。」苑仔說到此處不斷拭淚，並謂希望觀眾朋友能多點支持演員們：「因為演員係好身不由己嘅職業，當你開始咗話唔拍，咁邊個承擔損失？」

之後苑母於苑仔離港工作期間與世長辭，令苑仔決心減少接拍離港拍戲的工作：「嗰時返內地拍第一部做女主角嘅戲，我媽就突然中風走咗，我係搭飛機趕返嚟，第二日再飛返番劇組。」苑仔因而有了頓悟：「我成日勸我啲朋友，『唔好以為每日返屋企，你阿媽煮飯畀你係理所當然』，同埋唔使有好消息，冇壞消息就係最好嘅消息。」

母親離世除了令苑仔明白世事無常，亦讓苑仔在愛情方面有所成長。事緣苑仔曾因目睹男友偷食大受打擊，更一度不再相信愛情：「點解後來我咁多男朋友呢？因為覺得冇所謂，個個都係咁㗎啦，冇咗甲又有乙、冇咗乙又有丙。到我媽媽走咗之後，我睇番轉頭，其實你唔好淨係睇人缺點，你要睇到人優點先得，咁好多嘢就唔會計較。」

自此苑仔學會感恩，並對「美滿婚姻」有了獨特看法：「有個人喺旁邊不斷支持你，其實係一件好事。最美滿嘅婚姻係咩？係放任。你鍾意做咩？隨便！信任係會有要求喺裏面，放任係一啲要求都冇。」

提及當年前度偷食事件，已看得很開的苑仔說著說著，更搞笑地拿祖藍開玩笑：「嗰日我諗住去佢屋企畀驚喜佢，見冇人咪匿埋先。之後聽到有人講嘢同開門閂門聲，行出去一睇，見到佢同個女仔親熱喎，我直頭啲血由對腳衝上個頭，真係嚇親。（說畢指著祖藍）佢仲要好似你添呀，一個大鼻仔，個樣仲要好謙厚。」祖藍聞言反擊：「你唔好咁講呀，我以為係黃光亮㗎。」

在節目中，苑仔自揭拍攝《九品芝麻官》中的經典對罵場口時瘋狂NG，令她決心重返電視台修煉：「NG到我唔敢再拍電影，雖然（段對白）係好難，但你收得人錢就要做得到，無論點都唔係藉口。」

（即時娛樂）