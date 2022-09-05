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《明日戰記》港澳票房破4500萬 劉青雲現身戲院謝票 (15:08)

文章日期：2022年09月05日

古天樂（古仔）監製及主演的科幻電影《明日戰記》上畫11日，至昨天（4日）港澳票房已衝破4500萬，成績不俗，有份主演的「鄭重生」劉青雲亦有到戲院謝票，深受觀眾歡迎，場面熱鬧。

（即時娛樂）

 

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