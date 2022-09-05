草蜢欣宜湯令山鬥Sing 蔡一智盼退休後到音樂學院進修 (15:39)

下個月在紅館舉行演唱會的草蜢，昨晚（4日）與鄭欣宜（Joyce）和湯令山（Gareth.T）一齊上《Chill Club》，分別Crossover演唱《怎麼天生不是女人》和《一加一加一的愛》，原來今次邀請合作，全是蔡一智私心。

相隔多年，草蜢與Joyce再度同台合唱，阿智激讚Joyce：「早前睇咗Joyce紅館演唱會，好感動，佢嘅台上光芒愈來愈勁，邀請佢同我哋合唱之餘，我係有私心，好想現場欣賞佢表演新歌《GLITTERFALLS》，剛才睇到佢又唱又跳，好精彩。」Joyce感謝說：「好開心可以同草蜢哥哥Crossover佢哋嘅歌，我揀咗《怎麼天生不是女人》，係傑仔哥哥作曲㗎！」蔡一傑笑說：「真識貨！」

至於Gareth.T，他來自美國伯克利音樂學院，阿智表示以他為努力目標，他說：「Gareth.T返嚟香港後，為樂壇好多歌手寫咗好多好作品，我好留意佢，尤其佢來自嘅音樂學院，係我好仰慕嘅學院，我希望退休後可以去讀。」在旁傑仔笑指阿智妄想。

今次合唱，Gareth.T花了很多心思，在眾多草蜢金曲中，挑選合唱《一加一加一的愛》後，還主動參與新編伴奏部分，他說：「我好鍾意呢首歌嘅小提琴伴奏部分，好有法國風味。」原作者阿智好感動：「係呀，我寫嘅時候就係想帶出法國情懷。」傑仔說：「雖然呢首歌係多年前嘅作品，但我哋好少公開演唱，今次因為Gareth.T而表演，難得好機會。」

（即時娛樂）