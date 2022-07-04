19位佳麗壓力爆煲輪流喊 徐麟自責跳舞跟唔上進度 林鈺洧回應跟邢慧敏不和傳聞 (16:10)

《2022香港小姐競選》準決賽原定昨晚（4日）舉行，由於比賽前夕有佳麗染疫，故大會取消準決賽，並於9月25日（星期日）在紅館舉行決賽，19位候選佳麗直入決賽舞台。

為了讓觀眾對19位佳麗有更深入認識，昨晚播放了由去年港姐亞軍梁凱晴及季軍邵初，以及關楓馨主持的《2022香港小姐競選：美麗序章》，佳麗們一連7日於愉景灣接受音樂監製趙增熹、舞蹈監製麥秋成及舞蹈總監Sunny Wong等密集訓練，針對唱歌、舞蹈及演技等作全面提升。

19位佳麗在節目中分成紅藍兩隊，經過一輪互選後，3號陳瑞菱及13號邢慧敏分別當選紅隊及藍隊隊長，而紅隊成員有4號許子萱、7號王子蝶、11號馮嘉敏、14號梁超怡、15號張光怡、18號何詩琪及19號楊溢；藍隊成員有1號徐麟、2號林曉彤、5陳婉怡、8號林鈺洧、9號陳銘鳳、10號何思懿、12號張可欣、16號敖嘉揚、17號張靜婷及20號梁家琪。

兩隊是次特訓目標分別是要跳唱《Singing In The Rain》及《Umbrella》，對於舞台經驗尚淺的佳麗來說，單是要短時間內記熟舞步與歌詞，已是一大考驗，難怪不少佳麗壓力爆煲兼爆喊。

一眾佳麗中，以藍隊的林鈺洧及張可欣表現最為緊張，前者不但忍不住扁嘴爆喊，更一度要離開訓練現場平復情緒：「我好緊張，個腦空白咗，同埋我好嬲我自己。」

被指心不在焉的張可欣，原來擔心生病母親，以致未能集中精神，她哭道：「我媽媽生病了...幾嚴重，我同佢已經3個月冇見...」在隊友鼓勵及支持下，張可欣很快收拾心情重回正軌。

至於被視為熱門之一、藍隊的徐麟，則因在舞蹈課中自覺走位及動作均跟不上進度，而忍不住哭，她說：「隊員跳得好好，我覺得自己令到個表演唔夠靚。」幸好最終獲隊中「舞蹈擔當」何思懿協助，加上藍隊隊長邢慧敏相當有愛，不時協助及鼓勵隊員，最終藍隊於公開表演日，成功完成演出，順利過關。另一邊廂，為了為隊員打氣，紅隊隊長陳瑞菱努力保持正面積極，遇到有問題隊員亦熱心幫忙，作為隊長相當稱職，她說：「我希望可以幫到身邊嘅人，令佢哋更有自信，睇嘢更正面。」

節目尾聲，19位佳麗Campfire盡訴心聲，陳瑞菱向許子萱真情剖白，指由參賽開始已很喜歡對方，皆因覺得2人很相像，許子萱聽罷感動落淚：「25年人生中，真係未遇到一個人同我咁相似。」林鈺洧開腔回應了和邢慧敏的不和傳聞：「我真係好鍾意Sharon（邢慧敏），啲新聞成日話我哋兩個爭嘢、不和，我冇同佢不和呀。」

（即時娛樂）