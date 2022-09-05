蘭茜曬志偉腔嗌「打和」 梁靖琪玩遊戲勁黑仔 被忌廉洗禮 (16:27)

蘭茜昨晚化身「限定獎門人」，並以志偉腔嗌打和；梁靖琪玩開口中勁黑仔，慘被忌廉洗臉。（大會提供）

無綫總經理曾志偉早前染疫，缺席《開心無敵獎門人》錄影，並改由「一次性用完即棄獎門人」蘭茜聯同「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、吳嘉儀、程浩駿擔任主持，節目昨晚（4日）播映，嘉賓分別是「Super Family」的文頌嫻、梁靖琪、鍾麗淇、周家蔚及湯盈盈，以及「Super Enemy」的方力申、吳家樂、黃建東、鄭俊弘及何遠東。擔任「限定獎門人」的蘭茜雖然久未亮相幕前，但表現稱職積極，頻頻以志偉腔大嗌「打和」。

今次重現的經典遊戲分別為「開心無敵夾死你」及「開心無敵開口中」，兩個遊戲笑料百出。在「夾死你」環節，何遠東（阿東）和吳家樂分別抽中以屁股和面接麵包，吳家樂二話不說直接以面質向阿東屁股，非常玩得。「開口中」同樣爆笑，打頭陣的Toby原來是地獄黑仔王，一開口就講中指定數字，在場人均嚇呆，最後Toby硬食「忌廉洗禮」，搞到面目全非。

小方在「開心無敵爆大波」慘成攻擊目標，阿東被要求講出小方「10個緋聞女友」，阿東笑言：「小方鍾意食曲奇餅，應該所有都食過！」小方扮嬲說：「其實我唔識佢（阿東）！」阿東緊接再無厘頭答「樂小姐」，小方即識做回答：「呢個可以。」

湯盈盈玩得同樣落力，當被要求數出「十個錢嘉樂的優點」時，她竟然答「好大」，引得所有人搶着追問「邊度大」，盈盈即解釋：「係愛心好大！」最後盈盈被大波波嚇得「驅魔人」上身趷起身，大騷驚人腰力。

（即時娛樂）