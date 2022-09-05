王菀之完成14場舞台劇 老公捧場感壓力：另類方法支持我 (17:25)

王菀之（Ivana）14場舞台劇《PROOF》昨晚（4日）舉行尾場，眾演員及工作人員演出過後感不捨，在舞台上大合照留念。

Ivana的演出精彩獲激讚，而外間口碑亦相當好，並讚陳淑儀﹑陳康和吳鳳鳴演技出神入化。Ivana感動說：「昨晚最後一場，我覺得整個團隊都做出100分，大家好享受舞台上每一刻。我真心多謝陳淑儀﹑陳康﹑吳鳳鳴，佢哋教我好多，同佢哋做戲係享受。另外好想多謝導演司徒慧焯，大家百分百投入做呢個劇，我訂咗好多嘢食畀大家，當係一個小慶功！」

問到會否開Part 2？Ivana表示的確她手上Waiting list仍很長，仍然考慮會否Re-run，她說：「真係唔知，工作上好多安排，自己又多心，如果再做，又想試其他角色，呢一刻真係答唔到。每日穿過虎道門化身Catherine，團隊問我有冇唔捨得？我最初係答：『冇』。 因為每日咁演呢個角色，已經到咗自己精神極限，我唔想再經歷呢個可憐女仔，我想盡快逃離Catherine的世界。 但係又唔知從何時開始，Catherine住進我心裏，個腦隨時會響起舞台劇音樂，好深刻好難忘，原來我都係唔捨得。」

這次舞台劇，不少圈中前輩好友也捧場，包括汪明荃、許鞍華、毛舜筠，梁祖堯、陳慧琳、謝安琪、吳君如、陳可辛、Serrini、伍詠薇、張繼聰、方力申、潘燦良、蘇玉華、謝君豪等。問Ivana哪一晚捧場嘉賓讓她最大壓力？Ivana說：「今（昨）晚，因為老公嚟咗睇，佢喺到就有少少壓力，佢剩係睇尾場，佢話撐Closing。（他有什麼評語？）冇呀，佢從來唔會畀乜嘢意見，不過佢有佢另類方法去默默支持我。」

完了14場演出後，Ivana瘦了10幾磅，她笑說：「大家已經開咗盤，睇我幾耐會反彈肥番，有人話幾日，有人話7日，我話『聽日』，我會放假兩日先啦，休息完就歸隊《飯戲攻心》。」

（即時娛樂）