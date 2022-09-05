周國賢認跟太太離婚年半 仍是好朋友：用另一個方法去愛 (16:45)

周國賢（Endy）一連三場紅館演唱會昨晚（4日）圓滿結束，等足18年才能如願踏上紅館的他，除了數度Encore唱到凌晨1時玩到盡外，他還守諾言透過電話，跟好友藍奕邦在紅館舞台視像通話；在歌單中亦刻意作安排，向歌迷分享這18年心路歷程，提及家人時他忍不住數度落淚，獻唱歌曲《天使》，更暗示與韓籍太太李美英關係已不同。Endy於騷後受訪被問到和太太婚姻關係時，他直認與太太已離婚年半。

Endy獻唱歌曲《天使》前，指這首歌是19歲寫給當時女朋友，但以前行為幼稚兼自我中心，多年後才明白從未站在對方角度看自己，他說：「雖然現在大家Status不同，但好想在台上感受她的心一次，如果當年唱給她聽，不是自私地唱給自己聽，結局會否不一樣呢？」

Endy騷後受訪笑指多次在台上感觸落淚，因自己五行屬水，問到唱歌曲《天使》指當時的女朋友是否即是太太？他只稱事情已過去，想用音樂讓大家理解他的想法。問到現階段婚姻狀况？他直認與已經離婚年半，但不願多提女兒，他說：「是分開了！我們選擇用另一個方法去愛，大家依舊是好好的朋友，雙方都有共識分開，我只想回應一次，放下過去的自己，對所有人來講，都是重新開始。」

尾場Endy的父母及弟弟亦有前來捧場，Endy於台上談到等了18年才登紅館向歌迷致歉時，提到家人已忍不住落淚，他說：「我終於知道為什麼我很久上不到來（紅館），因為身在福中不知福，上天好公平，一直給機會我學習，取走我一些緊要東西，才令我學識一些好沉重課題和某些人生道理，放低一些東西，甚至有很多好Close的家人都失散了，之後個機會來了，無論如何，這18年內無論經過幾多戲劇性的事，我會通通轉化為最好記憶，放在心入面，成為接下來人生動力。」

（即時娛樂）