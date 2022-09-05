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陳奕迅相隔9年再在紅館開騷 12月舉行18場跨年演唱會 (17:16)

文章日期：2022年09月05日

陳奕迅（Eason）早前擔任林家謙紅館個唱嘉賓，今天（5日）有報道指Eason再踏上紅館舞台，並於今年12月舉行合共18場跨年演唱會，這亦是Eason相隔9年再在紅館開騷。

（即時娛樂）

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