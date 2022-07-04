失衡凶間｜Nowhere Boys主音Van入戲瞬間爆喊 關楚耀挑戰演技演渣男 (17:46)

《失衡凶間》由三部短篇《死場》、《唐樓》和《暗角》組成，其中《暗角》講述年輕歌手悠雅，置新居以方便感情生活發展，可惜事與願違，情緒病愈益加重，屢治不癒，更在夢魘中被可怕眼神窺視。

導演許業生找來新鮮演員配搭，去演戲中角色，恰巧演員們均是歌手出身。曾在2017年度膺最受歡迎新人獎的顏卓靈，飾演戲中主角悠雅；而關楚耀扮演悠雅音樂監製兼男友Alan；叱咤樂壇組合銀獎得主Nowhere Boys的主音Van（陳維諾），則扮演對劇情至關重要的神秘角色；《超級巨聲2》季軍羅孝勇演悠雅仰慕前輩歌手；而女神譚旻萱（Mandy）亦驚喜客串。

導演形容與這班演員合作過程輕鬆愉快，特別點名較少演出經驗的Van：「有場戲需要他爆喊，我問他應付得來嗎？他叫我給他60秒，原來他隨身有2首歌一聽就會喊，結果不到60秒，他就情緒爆發，湧出眼淚，我相信他在演戲上有很大潛力。」

關楚耀在故事中演的Alan，在愛情上拖拉，給觀眾渣男感覺。導演則為角色平反：「每個人做每件事前都會經過思考，Alan和悠雅相處年數不少，他對悠雅感情也不屬輕浮，在我心目中他只是自私了吧，拍攝前我提醒阿關，不要想像去演一個渣男，屏幕中看他從面對悠雅時的疲倦和內心掙扎，把人性心路的變化，演繹得淋漓盡致。」

（即時娛樂）