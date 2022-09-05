區瑞強10月底伊館開騷 預告跟米雪合唱粵曲 (18:09)

區瑞強（Albert）將於10月28至30日，在伊館開騷，今天（5日）在尖沙嘴舉行個唱記招，米雪和李龍基現身撐場。米雪表示很喜歡聽Albert唱歌，視對方為偶像，大讚是男版鄧麗君。Albert則爆米雪提議他在演唱會上唱粵曲，預告屆時會合唱《劍合釵圓》；Albert稱跟李龍基相識超過半世紀，講到電視劇主題曲，對方和葉振棠是不二之選。

Albert受訪時自言想法跟其他歌手不同，別人開騷可能會部署很久，但他貫徹一年一次與粉絲見面，當中更有外地粉絲不介意要隔離都來港看騷。Albert又講到他在廣州一直都有出碟，所以音樂上已經通了關，他跟李龍基也約定好，待正式通關後，便一齊向大灣區進發，米雪笑言也感興趣。

談到今次與米雪唱粵曲，Albert稱對方經驗豐富，又曾跟蓋鳴暉、李居明等合唱過，米雪謙稱也很久沒唱，都是玩票性質，要一齊練歌。Albert請教米雪如何練習？米雪自言要吊嗓子，提議Albert練聲可請教「波友」羅家英，後者直言好提議。

而每位嘉賓都是Albert親自邀請，除了今天到場的米雪和李龍基，還有葉振棠、袁偉豪與太太張寶兒、譚嘉儀等。

（即時娛樂）