小肥獲好戲之人加持 廖子妤出聲力撐 韋羅莎代講香港故事 (19:56)

小肥將於今個月14及15日，假旺角麥花臣場館舉行兩場《 「撐」小肥演唱會》，小肥另推出全新專輯《Siufay Modern Classic 2010–2020》。為迎接出道15年，小肥找來好戲之人廖子妤（Fish）及韋羅莎（Rosa）參與，憑她們悅耳聲線，為個唱及專輯加持。

小肥與陳輝陽合作推出專輯，嚴選香港近10年樂壇的11首金曲，以及全新創作歌曲《廢柴》，而每首歌曲都附有獨白，細數香港這10年間動人故事。小肥說：「我哋搵嚟香港作家陳慧，為呢12首歌寫咗不同獨白，當一氣呵成去聽，就會聽到一個屬於香港故事。呢啲獨白，分別由Rosa同埋Fish演繹，當中Rosa嘅版本，會配以不同畫像，以NFT形式推出，並會伴隨演唱會門票發售，由於每首歌嘅NFT都係限量，要儲齊一套絕不容易，但大家可以喺我嘅演唱會入面，透過Fish嘅演出，再加埋我嘅歌聲，聽到、睇到成個故事。」

Fish的出現，當然為小肥的演唱會錦上添花，小肥自己也期待今次舞台上合作，他說：「新鮮出爐嘅金像獎最佳女配角喎，有佢嘅出現，係我嘅榮幸至真。」Fish則謙虛說：「今次好榮幸可以參與小肥演唱會，雖然拍咗10幾年戲，但對於舞台上嘅現場表演，相對缺乏經驗，所以對我來說，也是相當大嘅挑戰！」

那可會造成壓力？Fish表示：「好大挑戰亦都好大壓力，我係嗰種答應咗，就一定要做到最好嘅人，好多謝陳輝陽先生同小肥對我嘅信任，特別陳輝陽先生畀我鼓勵，佢安排老師畀我做聲音表演訓練，雖然堂數唔多，但非常有幫助﹐希望可以藉由小肥嘅歌聲和我嘅獨白，述說香港呢10年嘅故事。」

（即時娛樂）