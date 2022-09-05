「亞視一姐」薛影儀涉嫌無牌駕駛等4罪被捕 經理人：已交律師處理 (20:53)

「亞視一姐」薛影儀今日涉嫌無牌駕駛被捕。港島總區交通部執行及管制組特遣隊早前於網上巡邏時，留意到一段流傳影片，片中一名女子在中環海濱活動空間駕駛一輛電單車，當時該名女子沒有戴上防護頭盔，該電單車亦涉嫌為未有登記車輛。警方調查後，今日在跑馬地拘捕38歲姓薛女子，涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。被捕女子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

有指被捕女子是薛影儀，她的經理人林寶玉回覆《明報》表示：「多謝大家的關心，公司表示事情已交由律師處理，有進一步消息必定會通知大家，感謝。」

薛影儀去年9月沒戴口罩離開住所，被女街坊不滿追罵及拍攝，她不滿被拍，涉嫌對女街坊出手及「起飛腳」，過程被拍下，片段於網上流傳。警方今年2月就事件控告薛影儀「普通襲擊罪」及違反第599I章 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。案件3月於屯門法院提堂，薛影儀承認控罪，法官判即時監禁兩星期及罰款5000元。代表律師申請上訴保釋，她獲准保釋候審。

（即時娛樂）