楊梓菁生日收朋友愛心禮物 希望感染大家多做善事 (21:42)

楊梓菁（前名楊柳青）今年事業有新開始，加盟「哲星匯文化娛樂」外，一班好友特別送給她一份愛心禮物，讓她日前過了一個不一樣的生日，好友們將買禮物的錢，包戲院做慈善場，共包3場電影，讓超過500名基層家庭朋友入場看港產片，這份生日禮物對她來說非常有意義。她說： 「好多謝一班朋友成就我這想法，人長大了，希望生日過得有意義，所以當我和朋友們提出想包慈善電影場時，他們就幫我完成這個想法，現在收到這份禮物，比起我切10多個蛋糕、開生日會更加開心。」

她選最近3部港產片做慈善場，包括《一路瞳行》、《阿媽有咗第二個》及《明日戰記》，在完場時到影院內與觀眾打招呼及合照留念。她見到一家大細看得好開心，更有小朋友跟她說：「多謝梓菁姐姐安排睇戲，下次睇你演出啦！」她答應下次自己演出電影上映時，一定再請他們來欣賞。

梓菁回想自己第一次入戲院睇戲是20多歲，因為讀書沒什麼零用錢，更從沒有想過自己會在電影中出現，所以更讓她想到希望可以支持一下港產片。她說： 「希望各位小朋友能夠透過電影，得到更多正面訊息，更期待未來日子，我可以拍更多好作品，到時再請大家睇我的演出作品。」 今次生日做善事，令她感受到做善事幫人的背後，其實是學識幫助自己，更懂得珍惜擁有的幸福，她會感染更多朋友多做善事。她笑說： 「這種感染大家唔好抗拒，因為出到小小綿力幫人，都係身心健康嘅事。」

（即時娛樂）