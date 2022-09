《痞子殿下》結局篇三線劇收視之冠 劇組籌備開續集 (22:13)

無綫翡翠台上周(8月29日至9月4日)收視回復至颱風「馬鞍」襲港前的正常水平,三線劇集均逾20點最高收視。《痞子殿下》及《白色強人II》同於上周五播出大結局,根據CSM媒介研究及Adobe Analytics收視資料數據顯示,當晚《痞子殿下》跨平台直播收視最高22.8點(148萬觀眾),在三線劇中收視最高,險勝《愛·回家之開心速遞》22.7點(147萬觀眾),《痞》劇不只贏口碑,而且有好成績,劇組正籌備開拍續集。《白色強人II》結局篇最高收視22.5點(146萬觀眾)。

資訊節目《東張西望》最高收視24.6點(160萬觀眾),為上周各節目收視之冠;上周一首播《好聲好戲》及《無窮之路II—無價之保》,在10點半時段,均有逾百萬觀眾收看。昨晚播出的《THE SHOW MUST GO ON:開心無敵獎門人》,因「獎門人」曾志偉抱恙缺席,找來「一次性用完即棄獎門人」蘭茜替代,最高收視23.2點(151萬觀眾)。緊接播出《THE SHOW MUST GO ON:2022香港小姐競選:美麗序章》,記錄19位候選佳麗在愉景灣7日的集訓苦與樂,最高收視17.8點(116萬觀眾)。

