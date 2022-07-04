好聲好戲2｜蘇韻姿成首輪比賽出線者 袁偉豪神還原《創世紀》陳錦鴻角色 (13:36)

無綫節目《好聲好戲》第二季首輪出賽藝人包括蘇韻姿、戴耀明、姜麗文及袁偉豪，主席評判有汪明荃（阿姐）、潘嘉德及資深配音員林國雄，其他評判團成員有配音員張頌欣、李凱傑、曹啟謙、陸惠玲、龍天生、黃鳳英、 宋宛穎及楊潮凱。

昨晚播出一集，袁偉豪（Ben）伙好友葉泓聲聲演《創世紀》經典衝突場口，Ben經配音員黃鳳英指導後，有顯著進步，除了神還原陳錦鴻「公平咩」神韻，就連聲線亦跟陳錦鴻融合，最終獲得11盞綠燈滿分成績，一吐上周烏氣，黃鳳英大讚：「Good，太似錦鴻喇。」其他評判亦爭住畀Like：「層次好出，愈睇愈緊張，愈睇愈投入」、「太好喇做得，我做咗你Fans」。

Ben為了今個回合下了不少心機，主持阮兆祥補充謂：「Ben全程望住條片配音（唔使望對白），對白已經記晒入腦，足見佢用咗好多時間準備。」

一眾參賽者完成比賽後，3位主席評判和導師天生哥及鳳英姐退席商討賽果，表現出色兼由頭帶到尾的蘇韻姿（Andrea）獲一致好評，阿姐大讚：「佢同阮政峰好有喜劇感，連個對手都揀得好，鬼妹都可以配得好好！」天生哥亦大讚：「佢唔只一條好，幾條都咁好，拿捏得非常好。」上周完美倒模陳法蓉的姜麗文，亦得到不少好評，阿姐說：「佢好聰明，進步得好快，同埋佢好喜歡模仿，呢樣好緊要。」黃鳳英亦讚道：「佢話當嚟一個Party，完全冇包袱，好開心同盡咗力，呢個出發點好好。」至於戴耀明及Ben則被指揀錯參賽片段。

最終Andrea成為首輪出線者，她分別獲得專業評判的一票、兩位導師的一票及三位主席評判各一票，一人包攬全數五票。

此外，一班專業配音員於昨晚一集繼續大展功架，輪流示範聲演參賽者過往作品。曾為動畫《多啦A夢》「野比大雄」配音的陸惠玲，聲演姜麗文在《星空下的仁醫》爆喊戲，精湛演出令大家睇到目瞪口呆，阮兆祥謂：「我唔講嘢住，我仲起緊雞皮。」天生哥更指陸惠玲其實好有善心：「佢好感性、好想做好事，好似癌症基金有小朋友好鍾意佢做嘅角色，透過我搵佢，佢二話不說就去配音！」

（即時娛樂）