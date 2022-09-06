李嘉欣偕老公囝囝紅館慈善騷致詞 Jayden笑指父母不會唱歌 (15:43)

在2011年成立的「JMJ Children's Charitable Foundation」昨晚（5日）紅館舉行《A Million Dreams慈善音樂會》。演出嘉賓包括鄭中基、關心妍、劉浩龍、李幸倪、糖妹和Tyson Yoshi及10位首次踏足紅館完夢熱愛音樂人士。是次慈善音樂會所籌得的善款，將捐贈「願望成真基金」及「護苗基金」。

基金內的"JMJ"，代表了爸爸Julian（許晉亨）、媽媽Michele（李嘉欣）和兒子Jayden，在眾歌手演出前，李嘉欣與丈夫和兒子同台致歡迎詞。見慣大場面的Jayden，率先歡迎一班善心的觀眾親臨紅館，並裝作疑惑地問雙親說：「為什麼今晚我們會來到紅館呢？你們不是打算唱歌吧！」然後對觀眾笑道：「大家可以放心，他們今（昨）晚都不會唱歌！」他還問媽媽舉辦慈善音樂會原因。

Michele說：「我知道身邊好多小朋友同大朋友都有一個夢想，就是踏上紅館這個舞台表演。9月5日剛好是國際慈善日，我很開心《A Million Dreams慈善音樂會》可以幫他們實現夢想之餘，又可以做善事。此外，我也非常多謝買飛入場的觀眾和捐贈善款的朋友。是次演唱會所籌得的所有善款，均會捐贈予『願望成真基金』，以及我偶像蕭芳芳博士所成立的『護苗基金』，再次多謝大家的熱心支持！」至於Julian亦在台上發言，感謝所有演唱會裡演出的嘉賓、台前幕後的工作人員，還有最重要鼎力支持他們的贊助商。

「護苗基金」創辦人蕭芳芳亦感謝Michele的善心，她表示：「記得在30年前，第一次見到大美人李嘉欣，就是跟她一起拍攝電影《方世玉》。她的美令我窒息，但卻美得很自然和溫柔，明亮的眼神彷彿充滿夢想。

嘉欣的人美心更美，為幫有心人實現紅館夢，從而籌劃了今天這個以A Million Dreams為題的慈善演唱會。當她要實踐夢想之際，就第一時間想起了『護苗基金』，確實讓我莫名的感動！我們的機構以保護兒童免受性侵犯為天職。由於疫情的關係，網上色情資訊氾濫和猖獗，我們的工作變得更迫切。慶幸得到嘉欣和紅館台上台下、各路英雄的支持，給予『護苗基金』繼續挺進的動力。」

（即時娛樂）