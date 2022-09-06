張敬軒變「樂壇社工」 傳授開騷錦囊 泳兒感動爆喊 (19:36)

張敬軒繼「樂壇關愛座」後，昨晚（5日）化身「樂壇社工」，為10月2日在九展開騷的泳兒（Vincy）「心理輔導」，軒仔的貼心支持，令Vincy於直播期間感動爆喊，亦為快將開騷的她打下強心針。

Vincy昨晚開Ig直播分享演唱會理念，她透露由3年前開始「暗黑系列」音樂企劃，一直有個想法及概念，就是如何突破自己，不論在演唱上或是舞台上，她說：「今年初，我同公司講可唔可以支持我，畀我任性地做一次我心目中最不一樣演唱會。當時同公司講，我好希望每一位入場觀眾，能夠經歷一個不一樣音樂會，不論視覺、聽覺、舞台設計同節目內容，就係要畀觀眾打破對泳兒或音樂會固有感覺，所以演唱會名叫『Breaking』，公司聽咗之後十分支持，如果今次能夠做到大家心目中『Breaking』演唱會，就已經達到我所想。」

Vincy直播吸引不少圈中藝人收看，包括張敬軒、Tyson Yoshi、衛詩、王君馨等。一向活躍社交網的軒仔，更於直播期間「亂入」，軒仔表示這個音樂會是Vincy新的里程碑，他說：「我哋作為歌手，每幾年畀自己開一個演唱會，其實係一個肯定，當然係會好忐忑，我可以話畀你聽，我又何嘗唔係呢？當然忐忑無分大細，每個人都覺得有各種不安，無論係面對自己表演，依家仲要加埋疫情壓力。作為同公司兄弟姊妹，喺隔籬都覺得你好叻，覺得你係好努力好努力咁做緊。」

對於轉型「暗黑」風格，軒仔亦表示是一件好事，他說：「我以一個好了解生活當中嘅Vincy，同埋以一個大哥哥身分，知道你過去經歷咁多，有各種壓力，你仲要係對自己要求咁高嘅人，我記得成日同Vincy做騷，佢都會不斷去責備自己，『呢度有個音唔準』、『呢度有個音唔靚』你係最冇權去畀壓力自己嘅人，所以我希望你可以去Enjoy呢個舞台，你嘅用心同埋你嘅努力，觀眾會睇到，所以畀心機，唱好啲歌，投入喺表演入面。」軒仔分享舞台經驗給Vincy，種種貼心舉動，令Vincy感動爆喊，網民笑言軒仔應改名為「樂壇社工」，十分搞笑。

獲軒仔大力支持，Vincy說：「軒仔係一個好好嘅前輩同朋友，佢一直睇住我事業同人生嘅高山低谷，亦都見證住我呢3年蛻變，好感動佢入嚟畀我支持，同做演唱會嘅貼士，佢講咗好多鼓勵說話，畀信心我同幫我紓解壓力，所以好感動。」Vincy希望邀請軒仔擔任個唱嘉賓。

Vincy又表示這是她轉型後的首個演唱會，既期待又緊張，她說：「有壓力要做到最好，好希望可以做一個不一樣演唱會，觀眾可以嚟現場同我見證這個蛻變。」

（即時娛樂）