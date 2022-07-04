林盛斌網上直播帶貨1小時掙500萬 密密做因孭逾2000萬「兒女債」 (22:08)

快將踏入43歲的林盛斌（Bob），多年來憑轉數快、口才好，加上吃得開，是圈中多瓣數藝人。Bob有感疫情嚴峻，令司儀工作銳減，便積極鑽研副業，網店做得有聲有色。繼早前自家推出的月餅火速售罄後，下個月推出2款台灣撈麵，並首次推出科研健康補給品，Bob密密做不停手，主要為家中4個小朋友。

日前Bob孖住人氣主播蓉蓉和四哥，為3款新產品預售直播。這次雙劍合璧，在直播開首短短1小時多，已有500萬銷售佳績，Bob自詡說：「我呢個金牌帶貨主播，絕對唔係得個『講』字。」

疫情關係，縱然幕前和司儀工作收入下跌，但Bob卻開拓網上生意，他更有本事「大屋搬大大屋」，在年初由九龍塘4層獨立屋，搬入同區、實用面積更大的新屋。不過疫情下試過零收入的Bob，要揹起成頭家，始終壓力不輕，Bob說：「依家話養一個小朋友加到600萬，咁計法，我咪孭住2千幾萬喺身，唔發掘多啲搵錢方法，點頂？搣搣吓就冇喇，好快入肉見骨，你哋見我都瘦咗啦！」

為仔女而甘願「負債纍纍」的Bob，早前亦專程放假陪老婆Pearl和4名仔女，一家六口玩餐飽。Bob全程照顧仔女之餘，還充當人肉衣架，將仔女玩濕了的毛巾全部「撻」上自己身呢﹗

（即時娛樂）