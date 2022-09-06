林明禎撐黃子華舞台劇《最後禮物》 憑梨寄意向偶像示愛 (20:19)

由黃子華﹑張繼聰﹑陳湛文﹑鄧麗欣﹑王菀之和林明禎合演的電影《飯戲攻心》，將於明天（7日）正式上映。

戲中大佬「子華神」備受眾人尊重愛戴，其主演的舞台劇《最後禮物》正於灣仔演藝學院上演，林明禎身為《飯戲攻心》其中一位「飯團」，日前趁空檔為黃子華打氣，盡顯愛心。

在《飯戲攻心》中明禎暗戀子華，飾演他的女朋友，子華帶她回家後，發生一連串事件，2人有不少對手戲。戲外明禎也同樣傾慕子華神，得知子華近日為演舞台劇，花了極大能量和心思，更要高聲大叫，明禎特意準備一大籃雪梨給子華潤喉，更憑梨寄意，向對方搞笑示愛，明禎以她獨特廣東話腔可愛地說：「我知道你演舞台劇好辛苦，所以送你一籃梨來潤喉，更希望你知道『我愛梨（你）』。」一句「我愛你」，子華相當受落，並帶笑回應明禎示愛：「我都愛梨（你），多謝。」

明禎看完《最後禮物》後，都有跟子華提及觀後感，她表示自己獲益良多，她說：「很震撼，辛苦了，希望可以多多跟你學習，希望可以有機會跟你一起演舞台劇。」

看畢舞台劇《最後禮物》後，明禎眼界大開地說：「首次在香港看舞台劇，而且還是子華哥的，剛剛我還以為自己會聽不明白，但中段開始已經可以跟上節奏，整個表現對我而言是非常的震撼，需要用上整個心、丹田、喉嚨跟生命去表演，所以送梨來讓子華哥潤喉。」

（即時娛樂）